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CHP'den geri adım

CHP sözcüsü Selin Sayek Böke'nin "Gerekirse Meclis'ten çekiliriz" açıklamasının ardından bir açıklama da CHP Grup Başkanvekili Levent Gök'ten geldi. Gök "MYK'da 'sine-i millet' önerisi benimsenmedi." dedi.

Siyaset / 19 Nisan 2017 Çarşamba 16:51
CHP'den geri adım

Levent Gök'e, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gazeteciler, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke'nin, 'Meclis'ten de çekilmeyi düşünebiliriz.' şeklindeki açıklamasını hatırlattı.

CHP'nin Meclis'ten çekilip çekilmeyeceği sorusuna karşılık Gök, 'Referandum sürecinde yaşananlar ve özellikle YSK'nın başını çektiği skandallar' üzerine toplumun değişik çevrelerinde öfke bulunduğunu belirtti.

Bu konuda derin bir tartışma yürüdüğünü ifade eden Gök, CHP'nin, toplumun değişik kesimleriyle istişaresini sürdürdüğünü, her kesimin partiye görüş bildirdiğini aktardı.

CHP Grup Başkanvekili Gök, 'Bu çerçevede toplumun değişik kesimlerinden CHP'ye böyle bir öneri gelmiştir. Ancak yapılan MYK değerlendirmesinde böyle bir kararın uygun olmayacağı kararına varılmıştır. CHP, elindeki bütün meşru imkanları kullanarak, Gazi Meclisi sonuna kadar koruma kararlılığı içinde olacaktır.' diye konuştu.

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