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CHP AYM ve AİHM'ye gidiyor

CHP'li Mehmet Hadimi Yakuoğlu, YSK'nın iptal kararının ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi'ne gideceklerini söyledi.

Siyaset / 19 Nisan 2017 Çarşamba 20:38
CHP AYM ve AİHM'ye gidiyor

CHP Yüksek Seçim Kurulu üyesi Mehmet Hadimi Yakuoğlu, YSK'nın referandumun iptaline ilişkin başvuruları reddetmesinin ardından çıkışta açıklamalarda bulundu.

CHP'DEN AİHM'YE GİTME KARARI
YSK'nın Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi ve Vatan Partisi'nin referandumun iptal istemini 10'a karşı 1 oy ile reddettiğini söyleyerek, 'Ancak gerekçeli kararın yazılması elbette ki zaman alacaktır. Öncelikle Anayasa Mahkemesi, ondan sonrada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar bunu götürmek zorundayız. Çünkü biz 'hayır'a oy veren yüzde 49 seçmenin tüm sorumluluğunu taşıyoruz' dedi.

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