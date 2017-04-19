USD (Alış - Satış) : 3,66 - 3,67 EURO (Alış - Satış) : 3,93 - 3,93

Sıcak Haber : UEFA'dan Beşiktaş büyük şok!..

Borsa gün sonu rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,62 azalışla 90.804,13 puandan tamamladı.

Ekonomi / 19 Nisan 2017 Çarşamba 18:13
Borsa gün sonu rakamları

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 569,65 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,37, holding endeksi ise yüzde 0,31 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,41 ile teknoloji, en çok gerileyen ise yüzde 2,37 ile inşaat oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 91.888,68 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, günün ikinci yarısında etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek 90.434,32 puana kadar geriledi. Kapanışa doğru kayıplarının bir kısmını telafi eden endeks, günü yüzde 0,62 azalışla 90.804,13 puandan tamamladı.

Analistler, bugün akşam saatlerinde açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporunun piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını, yarın ise yurt içinde nisan ayı tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Almanya ÜFE, ABD haftalık işsizlik başvuruları ve Philadelphia Fed iş dünyası görünüm endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan endekste, 89.500 ve 90.000 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, olası yükseliş durumunda 91.500 ve 92.000 seviyelerinin direnç olarak izleneceğini dile getirdi.

Kaynak : AA

BankacılıkPhiladelphiaİş DünyasıTeknolojiMerkez Bankası


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TEK KAYBEDEN PKK VE FETÖ OLDU!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HEPİMİZ KAZANDIK KİM KAYBETTİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı