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Başkent'te FETÖ operasyonları: 55 gözaltı

FETÖ/PDY soruşturmasında, KHK ile ihraç edilen eski emniyet mensupları ve aralarında eski Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı çalışanlarının da bulunduğu şüphelilere yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda 55 kişi gözaltına alındı.

3. Sayfa / 19 Nisan 2017 Çarşamba 15:02
Başkent'te FETÖ operasyonları: 55 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, KHK ile ihraç edilen eski emniyet mensupları ve aralarında eski Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı çalışanlarının da bulunduğu şüphelilere yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda 55 kişi gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı kurumlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında ilişiği kesilen ve mevcut çalışanların da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

Emniyet müdürlüğüne getirilen şüphelilerin ifade alma işleminin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan aynı soruşturma kapsamında, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de FETÖ üyesi oldukları belirlenerek, kanun hükmünde kararname (KHK) ile ilişiği kesilen eski emniyet mensuplarına yönelik operasyon düzenledi.

Bu kapsamda 30 kişi gözaltına alınırken, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Kaynak : AA

Ankara Emniyet MüdürlüğüFetö Terör ÖrgütüCumhuriyet


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