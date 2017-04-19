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Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na: Millet seni tanımaz

Başbakan Binali Yıldırım, "Kılıçdaroğlu seçime gölge düşürmek istemektedir. Neymiş? Bu oylamanın sonuçlarını tanımayacakmış. Sen sonuçları tanımazsan bu millet de seni tanımaz.' dedi.

Siyaset / 19 Nisan 2017 Çarşamba 11:50
Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na: Millet seni tanımaz
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Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti 116. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

Başbakan'ın hedefinde referandum sonuçlarına itiraz eden CHP lideri Kılıçdaroğlu vardı. 

Yıldırım, 'Kılıçdaroğlu seçime gölge düşürmek istemektedir. Neymiş? Bu oylamanın sonuçlarını tanımayacakmış. Sen sonuçları tanımazsan bu millet de seni tanımaz.' dedi.

Başbakan'ın açıklamasından satırbaşları şöyle:

Halk oylamasını büyük bir olgunlukla tamamladık. Milletin sözünün üzerine söz söylemek ayıptır. Doğu ve Güneydoğu'daki gelen anlamlı 'Evet' oyları bölgenin terör örgütlerine paye vermediğinin en büyük göstergesidir.  Bize ve bütün partilere ince mesaj verdi. 16 Nisan'da vatandaş bize ne mesaj verdi? Bunu iyi analiz edeceğiz.

SOKAK ÇAĞRILARI KABUL EDİLEMEZ
Muhalefet hala 'Hayır'da ısrar etmektedir. Bu seçime gölge düşürmek istemektedirler. CHP, HDP ve Vatan partisi gibi partiler YSK'ya ret başvurusunda bulundular. Bunu anlayışla karşılıyoruz.  YSK da bunu bugün değerlendirecektir.  CHP eleştiri ve itirazın sınırlarını aşmamalıdır. İnsanları sokağa davet etmek, sonuçları tanımamak asla kabul edilemez.

MİLLET DE SENİ TANIMAZ
Kılıçdaroğlu seçime gölge düşürmek istemektedir.  Neymiş? Bu oylamanın sonuçlarını tanımayacakmış. Bu millet de seni tanımaz. Tamam iyi çalıştın. Çok koşturdun. Ama millet kararını vermiştir. Bu gerçeği kabul et. Millete fatura çıkaracağına başarısızlığı kendinde ara.

ERKEM SEÇİMLERİ İDDİALARI
Şimdi diyorlar ki, fark var ama azmış. Böyle şey olur mu ya? 50 +1 tamamdır. Bundan sonra bize düşen önümüze bakmaktır. Yapacak çok işimiz var. 2019'da iki seçim var. Bunun dışında Türkiye'nin gündeminde herhangi bir seçim yok. Milleti seçimde yormamız lazım.

CHP FABRİKA AYARLARINA DÖNDÜ
Sonuçlar açıklanınca CHP fabrika ayarlarına döndü. Milletimiz bunu görüyor. Kılıçdaroğlu yenilgisini gürültüyle bastırmak istiyor. Tüm teşkilatlarıma sesleniyorum: Bölgenizdeki durumu ayrıntılı raporlarınızı en yakın zamanda genel merkeze bekliyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımız'ın partimize bir an önce üye olmasını bekliyoruz. Kendisine referandum sürecindeki katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.
 

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