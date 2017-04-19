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Asker dizilerine küfür

Son dönemlerde ekrana gelen Mehmetçik dizilerine Mustafa Altınoklar ve Barış Atay küfür etti.

Güncel / 19 Nisan 2017 Çarşamba 09:15
Asker dizilerine küfür

Yönetmen Mustafa Altıoklar'la oyuncu Barış Atay, Mehmetçik dizilerinde oynayanları hedef aldı.

KÜFÜR ETTİLER

Sinema ve dizi sektöründe yeni tartışma! Fitili yönetmen Mustafa Altıoklar ile oyuncu Barış Atay ateşledi. İkili, önce Mehmetçik'i anlatan dizileri Twitter'da şu mesajla topa tuttu: 'Ölümü kutsayan bu b.ktan dizilerde aktörlük yaptığınız için utanmalısınız!'



İKİNCİ HEDEF

Altıoklar, ardından hızını alamayıp rotayı, popüler dizilerde rol alan Çetin Tekindor ve Rıza Kocaoğlu gibi isimlere çevirdi. Altıoklar, iki isme şöyle seslendi: 'Bu antidemokratik sistemin propaganda aracı olan TV'lerin izlenme oranını artırmaya hizmet etmeye değer mi?'



ŞAŞIRTAN ÇIKIŞ

Özellikle Altıoklar'ın askerleri anlatan dizileri hedef alan paylaşımlar yapması, şaşkınlıkla karşılandı. Çünkü Altıoklar, Emret Komutanım dizisi ile O Şimdi Asker filminin hem senaryo ekiplerinde yer almış, hem de yönetmen koltuğunda oturmuştu.

KENDİSİ DE ÇEKTİ

Mehmetçik dizilerinde oynayanları eleştiren Mustafa Altıoklar, O Şimdi Asker filmi ile Emret Komutanım dizisine imza attı.

Barış AtayMustafa AltıoklarÇetin Tekindor


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