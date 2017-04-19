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Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ateş açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne gece saatlerde kimliği belirsiz kişi yada kişilerde tarafından açıldı.

3. Sayfa / 19 Nisan 2017 Çarşamba 10:11
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ateş açıldı

Başkent'te Hipodrum Caddesinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne gece saatlerinde ateş açıldı.

Kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 el ateş edildi. Saldırıda ölü yada yaralanan olmazken, binaya 3 kurşunun isabet ettiği görüldü.

Büyükşehir belediyesine gelen polis ekipleri geniş çaplı çalışma yürütürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, saldırı sonrası  Twitter adresinden şu mesajları paylaştı:

Melih GökçekAnkara Büyükşehir BelediyesiSilahlı Saldırı


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