Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ateş açıldı

Başkent'te Hipodrum Caddesinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne gece saatlerinde ateş açıldı.



Kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 el ateş edildi. Saldırıda ölü yada yaralanan olmazken, binaya 3 kurşunun isabet ettiği görüldü.



Büyükşehir belediyesine gelen polis ekipleri geniş çaplı çalışma yürütürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.



Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, saldırı sonrası Twitter adresinden şu mesajları paylaştı:





DÜN GECE BİR ARAÇDAN BELEDİYE BİNAMIZIN 3,11 VE 16. KATLARINA İSABET EDEN ÜÇ EL ATIŞ YAPILMIŞTIR.

BELEDİYE BİNASI O ANDA BOŞ OLUP➡️ pic.twitter.com/0lRKHCIHW5 — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 19 Nisan 2017

BİR SARHOŞUN ATIŞIMIDIR,YOKSA BİR TERÖRİSTİN ATIŞIMIDIR,POLİSİN ÇALIŞMASI İLE İNŞAALLAH ORTAYA ÇIKACAKTIR. — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 19 Nisan 2017

HAK BİLDİĞİMİZDEN BİR ADIM GERİ DÖNEN NAMERTTİR. — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 19 Nisan 2017