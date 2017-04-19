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ABD jetlerinden Rus bombardıman uçaklarına önleme

İki ABD F22 savaş uçağı, Alaska yakınlarında iki Rus TU95 bombardıman uçağını engelledi Engellemenin, Rus uçaklarının Alaska bölgesindeki Amerikan hava sahasına yaklaşması sebebiyle yapıldığı belirtildi.

Dünya / 19 Nisan 2017 Çarşamba 00:44
ABD jetlerinden Rus bombardıman uçaklarına önleme

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), iki Amerikan F-22 Raptor tipi savaş uçağının, Rusya Hava Kuvvetlerine ait iki TU-95 tipi bombardıman uçağını Alaska yakınlarında engellediğini duyurdu.

AA muhabirine açıklama yapan Pentagon Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı sözcülerinden Binbaşı Gary Ross, engellemenin pazartesi günü Alaska’nın Kodiak Adası'nın 160 kilometre uzağında meydana geldiğini ifade etti.

Ross, önlemeyi 'güvenli ve profesyonelce' olarak nitelerken, Rus uçaklarının Alaska Hava Savunma Tanımlama Bölgesine yaklaşmaları nedeniyle ABD tarafından engellendiğini belirtti.

Uçaktan uçağa herhangi bir telsiz irtibatı sağlanmadığını dile getiren Ross, “Kuzey Amerika hava sahasını yakından izleyen Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD), hava egemenliğimizi güvence altına almak ve hava sahamızı savunmak için her zaman hazırdır.” dedi.



Konuyla ilgili Amerikan CNN kanalına konuşan Illinois eyaletinin Cumhuriyetçi vekili Adam Kinzinger, 'Rus uçaklarının ABD sınırlarına bu kadar yakın uçarak diş göstermeye çalıştıklarını' iddia etti. Kinzinger, 'Ruslar, bu tür adımlarla 'biz hala buradayız' mesajı vermeye çalışıyor.' ifadesini kullandı.

ABD savaş uçakları, 2015 yılının Temmuz ayında da Kaliforniya açıklarında Amerikan hava sahasına çok yaklaşan Rus savaş uçaklarını engellemişti. Kaynak : AA

KaliforniyaPentagonSavunma BakanlığıKuzey AmerikaAlaska


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