15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi ülkenin yaşadığı ihaneti ve yazılan destanı gaziler ve şehit yakınlarıyla görüşerek hikaye üslubuyla gelecek nesillere aktarabilmek adına bir kitap yazmayı düşündüğünü belirten Adil Karagöz, "İhanetin ardından gelen zaferin gelecek nesillere aktarılması, unutulmaması ve dersler çıkarılması için denizde damla misali de olsa bir katkıda bulunmak istedim. Yoğun bir emek sonucu ortaya çıkan bu eseri çocuklarımızın, gençlerimizin ve yetişkinlerimizin severek okuyacağını düşünüyorum. Allah bu ülkeye tekrar böyle bir ihanet gecesi yaşatmasın, yaşatmak isteyenlere fırsat vermesin. İhanete karşı dik duran herkesten Allah razı olsun, şehitlerimizin ruhu şad olsun" dedi.



"15 Temmuz’un 15 Hikayesi" kitabı; "Alından Öpülesi İnsanlar", "Ben de Geliyorum!", "Benim Bacağım, Onun Canı Gider!", "Darbecilere Kafa Tutan Kadın, Safiye", "Sen de mi Anne!", "Mertcan, Türkan, Ümit", "Adımı Yaz Belki Bulurlar", "Tank Üstünde On Dakika", "Bu Sela Benim mi?", "Suriye’den Sonra Sıra Bizde Olmamalı", "O Gece Komutan Allah’tı", "Hadi Be!", "Cenaze Ortada Kalmaz", "Hizmet Vermiyoruz" ve "Kazan Öldü mü?" isimli 15 ayrı hikayeden oluşuyor. Kitabın son bölümünde ise TBMM’ye, Polis Özel Harekat Dairesine atılan bombaların, demokrasi nöbetlerinin, şehit ve gazilerin fotoğrafları bulunuyor. Kaynak : İHA