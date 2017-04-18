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WhatsApp'a sonunda 'atılan mesajı geri alma' özelliği geliyor

WhatsApp kullanıcıları atılan mesajları geri alma özelliğine önümüzdeki günlerde kavuşabilir. Zira söz konusu özellik uygulamanın beta sürümünde göründü.

Teknoloji / 18 Nisan 2017 Salı 11:45
WhatsApp'a sonunda 'atılan mesajı geri alma' özelliği geliyor

WhatsApp kullanıcıları önümüzdeki günlerde pek çok kullanıcının merakla beklediği özelliğe kavuşabilir.

WhatsApp, geçtiğimiz günlerde söylentisi dolanan gönderilen mesajı silme özelliği WhatsApp'a beta sürümü ile göründü.

Bu sayede WhatsApp'ın mesaj silme özelliğini test etmeye başladığı da kesinlik kazanmış oldu.



Ancak Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp'ın konu ile ilgili hala resmi bir açıklaması bulunmuyor.

Uzun süredir beklenen bir özellik olan gönderilen mesajı silme ve düzeltme özelliği sayesinde; yanlış bir kişiye ve yanlış bir mesaj gönderme durumu ortadan kalkacak gibi görünüyor.



Özelliğin sadece henüz okunmamış mesajlar için geçerli olacağı tahmin ediliyor.

Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan başka bir iddiaya göre, WhatsApp mesaj silmek için kullanıcıya 5 dakikalık bir süre tanıyacak.

Söz konusu özelliğin platforma entegre edileceği tarih ise hala bilinmiyor.

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