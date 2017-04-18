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Tunceli'deki helikopter kazasından ilk görüntüler

Tunceli'de helikopterin düşmesi sonucu 12 kişinin şehit olduğu olaydan ilk görüntüler geldi.

3. Sayfa / 18 Nisan 2017 Salı 17:43
Tunceli'deki helikopter kazasından ilk görüntüler
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Tunceli'de içinde hakim ve polislerin olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait helikopter düştü. Sikorsky tipi helikopterde 12 kişi bulunuyordu.

Valilik, helikopterin hava şartları nedeniyle düştüğünün değerlendirildiğini duyurdu. AFAD, helikopterin koordinatlarının belirlendiğini açıkladı.

Ekipler saat 17.00 sıralarında enkaza ulaştı. 12 kişinin şehit olduğu öğrenildi.

Öte yandan helikopter kazasından ilk görüntüler geldi.


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Helikopter Düştü


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