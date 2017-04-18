Tunceli'de helikopter düştü: 12 şehit

Tunceli'de polis helikopteri düştü.



Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne ait Sikorsky S-70 Blackhawk tipi helikopter, Tunceli'de referandum nedeniyle görevlendirilmişti.



1 hakim, 7 polis, 1 astsubay ve 3 mürettebatın olduğu helikopter, 11.40'ta Pülümür ilçesinden havalandı.



Helikopterle bağlantı, kalkıştan 10 dakika sonra kesildi. Helikopterin, Kocatepe, Sarıgül, Çambulak köylerinin arasında bulunan kırsal alana düştüğü değerlendiriliyor.

Bir helikopter personelinin acil kodla 112'yi arayıp ''Yaralı var'' dediği öğrenildi. Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre personel '7 yaralımız var' diyerek yardım istedi.Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:'18 Nisan 2017 günü saat 11.40 sıralarında Pülümür ilçemizden havalanan Sikorsky tipi polis helikopterinden kalkışından yaklaşık (10) dakika sonra sinyal alımı kesilmiştir. Söz konusu helikopterde 7 polis memuru, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebat olduğu değerlendirilmektedir.Helikopterin olumsuz hava şartlarından dolayı düştüğü değerlendirilmekte olup, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilmiş olup gelişmelerden kamuoyuna bilgi verilecektir.'Kocatepe köyü muhtarı Abidin Keskin Tunceli'deki helikopter kazasıyla ilgili açıklama yaptı. NTV yayınında konuşan Muhtar Abidin Keskin, 'Helikopter köyün üstünden geçti. İki helikopter geçti. Hava şu anda yağışlı ve sis var. Bölge dağlık. Ambulanslar şu anda köyden geçerek bölgeye ulaşmaya çalışıyor. Bölgede kar da var'' dedi.AFAD'dan edinilen bilgiye göre, ilçenin Çambulak ve Kocatepe köylerinin 2 bin 500 metre yüksekliğindeki kırsalına düştüğü öngörülen helikopterin koordinatları belirlendi.Koordinatları tespit edilen alana, Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri hareket etti.Arama kurtarmaya destek için Diyarbakır, Elazığ, Erzincan ve Erzurum'daki AFAD ekibi de dahil olmak üzere, tırmanma ve dağcılık alanında uzman toplam 43 personel olay yerine gönderildi.Sağlık Bakanlığı tarafından bölgeye 6 ambulans ve 5 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) sevk edildiği bildirildi.Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan olaya ilişkin bilgi aldı.