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Trump'tan tebrik telefonu

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak referandumda elde ettiği başarı dolayısıyla tebrik etti.

Güncel / 17 Nisan 2017 Pazartesi 22:49
Trump'tan tebrik telefonu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak, referandumda elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden görüşmeyle ilgili yapılan basın açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald J. Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. ABD Başkanı Trump, Sayın Cumhurbaşkanımızı 16 Nisan’daki referandumda elde ettiği zaferden dolayı tebrik etmiştir. Suriye’de son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, rejimin 4 Nisan’da kimyasal silahla yaptığı saldırının ABD tarafından cezalandırılmasına da değinilmiştir. ABD Başkanı Trump bu hususta ülkesine verdiği destekten dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerini iletmiştir. İki lider, Beşşar Esed’in yaptığı eylemlerden sorumlu tutulması gerektiği konusunda mutabık kalmışlardır. DEAŞ’a karşı ortak mücadelenin konuşulduğu görüşmede, kendi amaçlarına ulaşmak için teröre başvuran tüm gruplara karşı işbirliğinin gerekliliği vurgulanmıştır.”

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