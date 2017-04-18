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Trump'tan Erdoğan'a: Birlikte yapacağımız çok iş var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı.

Dünya / 18 Nisan 2017 Salı 11:27
Trump'tan Erdoğan'a: Birlikte yapacağımız çok iş var

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Nisan referandumunun sonuçlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir tebrik telefonu açtı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edindiği bilgilere göre; Donald Trump, Erdoğan'a kampanya sürecini yakından takip ettiğini söyledi ve referandum sonucu için tebriklerini sundu.

İki lider arasındaki görüşmede Trump, 'Dostluğumuzu önemsiyorum, beraber yapacağımız birçok önemli iş var' ifadelerini kullandı.

Suriye'de rejimin saldırılarıyla ilgili konuşan Trump, buna daha fazla sessiz kalınamayacağını söylerken, varil bombaları konusunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile benzer endişeleri taşıdığını belirtti.

ABD Başkanı, Suriye ve Irak'ta PKK ile mücadele konusunda da Türkiye ile daha yakın işbirliği içerisinde olunacağını söyledi.

CumhurbaşkanıTrumpDonald TrumpRecep Tayyip Erdoğan


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