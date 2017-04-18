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TBMM Genel Kurul çalışmalarına ara verdi

AK Parti'nin çalışma takvimine ilişkin verdiği özel gündemle toplanma kararı alınan 23 Nisan haricinde çalışmalarına 2 Mayıs'a kadar ara verilsin önerisi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Siyaset / 18 Nisan 2017 Salı 20:16
TBMM Genel Kurul çalışmalarına ara verdi

AK Parti'nin, Meclis çalışma takvimine ilişkin grup önerisi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti'nin, Meclisin çalışma takvimine ilişkin grup önerisi görüşüldü. Kabul edilen öneriye göre, Meclis, özel gündemle toplanma kararı alınan 23 Nisan haricinde çalışmalarına 2 Mayıs'a kadar ara verdi.

Öte yandan, HDP'nin, 'açlık grevi eylemcilerinin taleplerinin karşılanmasının yollarının araştırılması' konulu önergesinin bugün görüşülmesine ilişkin grup önerisi kabul edilmedi.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, TBMM'nin kuruluşunun 97. yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yapılacak görüşmeler için 23 Nisan 2017 Pazar günü saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

TbmmAhmet AydınAk PartiUlusal EgemenlikÇocuk Bayramı


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