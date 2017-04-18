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Samanlık solcusundan küstah tweet

Kızıldere’den samanlığa saklanarak kurtulan HDP’li Ertuğrul Kürkçü, sandıktan ‘Evet’ çıkınca adeta çıldırdı! Sosyal medyadan ‘Hayır’ diyen illerin haritasını paylaştı. ‘Erdoğan’ın kaçış yolları kapatıldı’ diyerek küstah bir yorum yaptı. Skandala tepki yağdı: Kaçmak senin için....

Güncel / 18 Nisan 2017 Salı 03:43
Samanlık solcusundan küstah tweet

Dünyanın gözü kulağı, önceki gün gerçekleşen referanduma kilitlendi. Seçmenler anayasa değişikliğine 'Evet' diyerek karanlık odaklara en güzel cevabı verdi. Sandıktan çıkan 'Evet' kararı, 'Hayır' kampanyası yürüten Avrupa'yı, terör örgütlerini ve karanlık odakları fena halde rahatsız etti. Milletin kararını hazmedemeyen bazı isimler ise saldırıya geçti. HDP İzmir milletvekili Ertuğrul Kürkçü, skandal bir yorumla gündeme geldi. Öncelikli Kürkçü, dava arkadaşlarını yarı yolda bırakıp kaçmak konusunda uzman bir isimdi. Tüm solculuk kariyerini 30 Mart 1972'de yaşanan Kızıldere olaylarına borçlu olan HDP'li vekil, çatışma çıkar çıkmaz samanlıkta saklanarak dava arkadaşlarının ölümünü seyretmişti. Kürkçü, her sıkıştığında kaçmayı adet edindi. O, teröre hizmet eden HDP'li vekiller tutuklanmasını kaçtığı yurt dışından izledi! 15 Temmuz darbe girişiminde de yine ortadan kaybolmayı seçti. İşte kaçma konusunda meşhur olan Kürkçü, dün Twitter hesabından referandum sonuçlarına çok çirkin bir dille değindi. Hesabından Türkiye haritası üzerinde 'Evet' ve 'Hayır' oylarının dağılımının yapıldığı grafiği paylaşan Kürkçü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef seçti. Kürkçü, 'Ava giden avlanır. Erdoğan'ın kaçış yolları kapatıldı. Faşizme geçit yok' dedi. Bu çirkin ve küstah paşlaşım, tepkileri beraberinde getirdi. Vatandaşlar, sanal alem üzerinden Ertuğrul Kürkçü'ye büyük tepki gösterdi..


'SAMANLIK DEVRİMCİSİ'
Kızıldere olaylarında hayatta kalan tek kişi olan Ertuğrul Kürkçü, 'Evet' oylarını hazmetmekle zorlandı. Söyleyecek bir şey bulamayınca saldırdı. Erdoğan'ı hedef alan Kürkçü'ye tepki yağdı. İşte yorumlar:
Samanlık devrimcisi!
● Sen daha samanlıktan çıkamamışsın.
● Kaçmak senin işin...
● Yazıklar olsun.
● Evet sen bir korkaksın
● Senin her zaman kaçış planın vardır.
● Evet sen bir korkaksın!
● Milli iradeye saygı duy..

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