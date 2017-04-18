Referandum sonuçları Yunan medyasında

Paskalya Bayramı sebebi ile Pazartesi günü yayınlanmayan Yunan gazeteleri bugünkü manşetlerinde Türkiye'deki referandum sonucunu ele aldılar. Etnos gazetesi “Bölünmenin Sultanı” , “Erdoğan'ın yeni Türkiye'si sallantıda” başlığını kullandı. “Tayyip Erdoğan. Bir Sultan ve iki farklı Türkiye” başlığını kullanan Ta Nea gazetesi, referandumda Türkiye Cumhurbaşkanının beklediğinden daha az oy aldığını belirtti.



Efimerida Ton Sıntakton gazetesi ise, “Seçim zaferi, siyasi yenilgi” başlığını kullanarak, referandum sonrası Türkiye'nin siyasi seçim anlamında bölündüğünü iddia etti. Kaynak : İHA