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PKK'ya büyük şok! Sözde 50 üst düzey sorumlu...

Irak'ta Musul'un Sincar ilçesindeki Peşmerge Komutanı Kasım Dırbo, terör örgütü PKK'nın ilçede bulunan yaklaşık 50 üst düzey siyasi ve askeri sorumlusunun silah bırakıp evlerine döndüğünü belirtti.

Güncel / 18 Nisan 2017 Salı 18:23
PKK'ya büyük şok! Sözde 50 üst düzey sorumlu...

Dırbo, KDP'nin resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, "PKK, Şengal'de (Sincar) her geçen gün zayıflamaya devam ediyor. Son olarak örgütün yaklaşık 50 üst düzey siyasi ve askeri sorumlusu silah bırakıp evine döndü." ifadelerini kullandı.

Silah bırakmak isteyen militanların kendisiyle irtibata geçtiğini dile getiren Dırbo, PKK'dan yaklaşık 50 militanın kendi rızasıyla ayrıldığını söyledi.

Evlerine dönen örgüt üyelerinin daha önce Kandil'de 3 ay boyunca hem askeri hem de siyasi eğitim aldıklarının bilgisini veren Dırbo, "Bu militanlar sürekli PKK medyasında propaganda yapıp, Yezidiler üzerinde etki oluşturmaya çalışıyordu. Artık böyle bir durum yok ve ailelerinin arasına döndüler." dedi.

Daha önce PKK'dan ayrılan 500 Yezidi'nin Peşmerge güçlerine katıldığını hatırlatan Dırbo, "İlk 500 Yezidi grubu için askeri eğitim verilip, maaş ödenmeye başlandı. Kısa bir süre önce de 100 Ezidi Peşmerge saflarına katılmak için isim yazdırdı." diye konuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın 3 Ağustos 2014 tarihinde Sincar'daki Yezidilere saldırmasını bahane eden PKK, ilçede yayılımcı bir politika izleyerek varlık göstermeye devam ediyor.

PolitikaKandilPropagandaAskeri Eğitim


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