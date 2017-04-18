Osman Gökçek: Kılıçdaroğlu Gandi görünümlü bir diktatördür

Beyaz Tv'de Ferda Yıldırım'ın sunduğu Sürmanşet programına canlı yayın konuğu olan Osman Gökçek referandum sonuçlarını değerlendirdi.



KILIÇDAROĞLU'NUN DİKTATÖRLÜĞÜNÜ BELGERİYLE KANITLADI



Osman Gökçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyesiz dille sürekli eleştirerek bir noktada bu başarısızlıklarını örtmeye çalışan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun parti içerisinde tam bir diktatör olduğunu belgeleriyle kanıtladı.



Asıl diktatörün Kılıçdaroğlu olduğunu söyleyen Osman Gökçek, CHP liderinin partilileri azarladığı ve diktatöryal söylemlerini de ekrana taşıdı.



DİKTATÖRLÜKLE KOLTUKTA OTURUYORSUN



Gökçek 'Kılıçdaroğlu'nu eleştiren ve Kılıçdaroğlu'yla aynı düşünmeyen herkesi partiden attılar.' diyen Gökçek CHP eski Milletvekili Hüseyin Aygün'ün Atatürk ve peygamberimiz Hz. Muhammed'le (S.A.V) ilgili söylemlerini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı;



Bunlarla ilgili herhangi bir işlem var mı? Yok. Ama kendisiyle ilgili en ufak bir eleştiri olduğu zaman partiden gönderdiler. Mesela Süheyl Batum gönderdiler. Diktatör değil de nedir Kılıçdaroğlu? 8 kere seçim kaybetmişsin hala kaybetmene rağmen, seni partide istemiyorlar ama o diktatör yönetiminle koltukta oturuyorsun. Seni sevenler kalacak, seni sevmeyenler partiden gidecek.



AYGÜN'E HİÇ BİR İŞLEM YAPILMADI



Kılıçdaroğlu her seçim sonrası istifa sorusu sorulmasını istemez. Kılıçdaroğlu koltuğa yapıştı, istifa etmiyor. Birgül Ayman Güler 'Partide FETÖ ile işbirliği yapanlar var' dedi partiden attılar. Hüseyin Aygün 'Atatürk katliam yaptı' dedi. Hiç bir işlem yapmadınız.



KILIÇDAROĞLU KESİNLİKLE DİKTATÖR



CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun partilileri azarladığı görüntüler üzerinde de konuşan Gökçek 'Adam gibi tıpış tıpış sandığa gideceksiniz' diyor mecbur mu insanlar? Sen diktatörsün diye bunları yapmak zorundalar mı? Artık bırak diktatörlük işlerini. Bunlar iktidara gelseler ne içeceğimize, ne giyeceğimize kadar karar verirler. Bunlar böyle. Tamamen diktatör zihniyetindeler. Hatırlayın başörtülü kardeşlerimize yaptıklarını. Böyle baskıcı bir şekilde parti yönetmek olabilir mi? Kılıçdaroğlu bence kesinlikle diktatör.' dedi.



GANDİ GÖRÜNÜMLÜ DİKTATÖR



Kılıçdaroğlu'nu doğan görünümlü şahine benzetiyorum. Açık söylüyorum kendisi

Gandi görünümlü bir diktatördür. Bunların devleti yönettiğini düşünün. İki kişi soru sorduğunda hemen dışarı attırmaya çalışır. Diktatör çünkü, içinde var. Kılıçdaroğlu kendi siyasi partisini mahvetti. İşi beceremiyor, zorla koltukta oturuyor.



MUHARREM İNCE HAKLI



Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu'yla ilgili eleştiri sözlerine hak veren Gökçek '8 seçim kaybetti Kılıçdaroğlu dile kolay. 8 sınava girip bütün sınavları kaybedip ben çalışkan bir öğrenciyim diyebilir misiniz? Her sınavdan kalmışsınız, bitmiş işiniz. Muharrem İnce doğru söylüyor.' diye konuştu.





Kaynak : Beyaz Gazete Özel