Myanmar'da su festivalinde 258 kşi öldü

Yerel basındaki haberlerde, Myanmar'da festival süresince işlenen suçların ve meydana gelen kazaların sayısının bin 200'ü bulduğu, bu olayların 285 kişinin yaşamını yitirmesine, bin 73 kişinin yaralanmasına yol açtığı belirtildi.



Geçen yılki festivalde 967 suç işlendiği ve 272 kişinin yaşamını yitirdiğine işaret edilerek bu yıl ölü sayısının arttığı kaydedildi.



Myanmar'da 'Thingyan', Tayland ve Laos'ta 'Songkran', Kamboçya'da ise 'Chuol chhnam thmey' olarak bilinen festival sırasında, kentler ve kasabalarda çok sayıda kişi su tabancası, kova ve hortumlarla birbirlerini ıslatarak dans ediyor ve sembolik olarak 'geçen yılın günahlarından arınmaya' çalışıyor.



Kaynak : AA