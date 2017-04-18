Mürettebatın kimlikleri belli oldu

Tunceli'de helikopter kazası meydana geldi.



Polis ve yetkilileri taşıyan helikopterin düştüğü öğrenildi. Helikopterde 7 polis memuru, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebat bulunuyordu.



AFAD, Tunceli'de düşen polis helikopterinin koordinatlarının belirlendiğini açıkladı. Bölgede kurtarma çalışmaları başlatıldı.



Tunceli'de 12 personeli taşıyan ve radardan kaybolan helikopterde bulunanların isimleri belli oldu.



Helikopterde, Hakim Onur Alan, Polis memurları Ekrem Dereli, Sadettin Demir, Candaş Kaplan, Mesut Özdemir, Ahmet Cihan Kilci, Hasan Yıldırım, Azam Gündede, Komiser Pilot Abdullah Ortanca, Polis memuru teknisyen Murat Ködük, sözleşmeli pilot Dilaver Karsavuranoğlu'nun olduğu öğrenildi.