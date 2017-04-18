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Mersin'de tehlikeli gerginlik

İçel’de tarım işçisi olarak çalışan Suriyeli göçmenlerle, yerel halk arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir Suriyeli göçmen hafif şekilde yaralanırken, mahallede iki taraf arasında yaşanan gerginlik üzerine bölgeye zırhlı polis araçlarıyla birlikte çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

3. Sayfa / 18 Nisan 2017 Salı 00:35
Mersin'de tehlikeli gerginlik
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Edinilen bilgiye göre, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak merkez Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi'ne yerleşen ve burada tarım işçisi olarak çalışan Suriyeli göçmenlerle, bölge halkı arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma daha sonra taşlı sopalı kavgaya dönüşünce, her iki taraftan toplanan kalabalık bir birine girdi. Olaylarda Suriyeli bir göçmen yaralanırken, bazı iş yerlerinin camları kırıldı, bir otomobil hasar gördü.

Yaşanan gerginlik üzerinde bölgeye zırhlı polis araçlarıyla birlikte çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesiyle taraflar sekinleştirilirken, Akdeniz Kaymakamı Hamdi Bilge Aktaş ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne Adanalıoğlu Mahallesi'ne gelerek bölge halkı ile görüştü. Köy meydanında vatandaşlara hitap eden Kaymakam Aktaş, kalabalıktan sağduyulu davranmalarını isteyerek, 'Ben şunu taahhüt ediyorum, bu Suriyelileri artık buradan götüreceğiz. Herkes kendine yakışanı yapar. Siz de kendinize yakışanı yapın ve buradan sessiz bir şekilde dağılın. Biz bu gece bu sorunu çözeceğiz. Yarın böyle bir sorunun olmadığını hepiniz göreceksiniz. Taşkınlık yapmadan evinize dönün' dedi.



Kalabalık ise Kaymakam Aktaş'ın açıklamalarına alkışlarla destek verirken, Suriyelileri artık burada istemediklerini ifade ettiler.

Kaymakam Aktaş, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, burada geçmişten bu yana biriken bazı sıkıntılardan dolayı istenmeyen olayların yaşandığını ve bu olayların büyüdüğünü ifade ederek, 'Bizim şimdi yapacağımız şey bu Suriyeli misafirleri buradan taşımak. Bir kaç nokta belirledik ve bunları buradan tahliye edeceğiz. Yaklaşık bin Suriyeli olduğu ifade ediliyor' diye konuştu.

Mahalledeki yaklaşık bin civarındaki Suriyeli ise polis eşliğinde otobüslerle bölgeden tahliye edildi. Kaynak : İHA

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