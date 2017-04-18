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Kırklareli'nde kar yağışı etkili oluyor

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda sabah başlayan ve zaman zaman etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Yaşam / 18 Nisan 2017 Salı 08:54
Kırklareli'nde kar yağışı etkili oluyor

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Kofçaz ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısında sabah başlayan kar yağışı, zaman zaman etkisini arttırıyor.

Bazı sürücüler, yollardaki kar birikintileri nedeniyle zor anlar yaşıyor. Kar yağışının yoğun devam ettiği bölgelerde, İl Özel İdaresi ile Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri çalışma yürütüyor.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının akşam etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Dereköy köyünde yaşayan vatandaşlardan Necdet Akay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nisan ayında kar yağmasına şaşırdıklarını, kar kalınlığının bazı bölgelerde 4 santimetreye ulaştığını ifade etti.

Bazı vatandaşların ise kar yağışını fırsat bilerek öz çekim yaptığı görüldü. Kaynak : AA

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