Kılıçdaroğlu: Bu seçim mühürsüzdür

Referandumdan sonra düzenlenen ilk grup toplantısında konuşan CHP Lideri, 24 milyon oyun namusuna sahip çıkacaklarını söyledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandumdan sonra düzenlenen ilk grup toplantısında kameralar karşısına geçti.
Referandum sürecini değerlendiren CHP Lideri, eşit şartlarda kampanya yürütemediklerini ifade etti.
'24 MİLYON OYUN NAMUSU İÇİN'
Gergin olduğu gözlenen Kılıçdaroğlu, referandum için YSK'ya yapacaklarını başvuruyu hatırlatarak 'Bu seçim mühürsüz seçimdir. Bu seçimin mühürü yoktur. 24 milyon oyun namusu için bugün YSK'ya başvuruyoruz.
YSK, öyle anlaşılıyor ki gücünü halktan, hukukun üstünlüğünden anayasadan değil belli bir merkezden, siyasi otoriten almaktadır. Belli siyasi otoriteden alınan güç, güç değildir; demokrasiye ihanettir.' dedi.