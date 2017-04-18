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Kılıçdaroğlu: Bu seçim mühürsüzdür

Referandumdan sonra düzenlenen ilk grup toplantısında konuşan CHP Lideri, 24 milyon oyun namusuna sahip çıkacaklarını söyledi.

Siyaset / 18 Nisan 2017 Salı 13:43
Kılıçdaroğlu: Bu seçim mühürsüzdür
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandumdan sonra düzenlenen ilk grup toplantısında kameralar karşısına geçti.

Referandum sürecini değerlendiren CHP Lideri, eşit şartlarda kampanya yürütemediklerini ifade etti.

'24 MİLYON OYUN NAMUSU İÇİN'
Gergin olduğu gözlenen Kılıçdaroğlu, referandum için YSK'ya yapacaklarını başvuruyu hatırlatarak 'Bu seçim mühürsüz seçimdir. Bu seçimin mühürü yoktur. 24 milyon oyun namusu için bugün YSK'ya başvuruyoruz.

YSK, öyle anlaşılıyor ki gücünü halktan, hukukun üstünlüğünden anayasadan değil belli bir merkezden, siyasi otoriten almaktadır. Belli siyasi otoriteden alınan güç, güç değildir; demokrasiye ihanettir.' dedi.


Kılıçdaroğlu şunları söyledi;

Bu referandum adil bir referandum muydu? Devletin bütün bürokratlarını kullandılar. Valileri, kaymakamları.. Hepsini kullandılar.. Devletin bütün mali imkanlarını kullandılar.

ÜLKÜCÜLERE MİLLİYETÇİLERE TEŞEKKÜR
Ülkücülere ve milliyetçilere de teşekkür ediyorum. Hiç kimse unutmasın bir ülkü etrafında hepimiz birleşiriz.. Hepimiz için.. Hepimiz demokrasi paydasında buluştu. Gerçekten de tarih yazdık. Bu bir demokrasi destanıdır.
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