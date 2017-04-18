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Julien Libeer 34. Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nde

Piyanist Julien Libeer, 34. Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nde müzikseverlerle buluşacak

Kültür-Sanat / 18 Nisan 2017 Salı 14:00
Julien Libeer 34. Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nde

Piyanist Julien Libeer, Sevda Cenap And Müzik Vakfınca düzenlenen 34. Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nde piyano resitaliyle müzikseverlerle buluşacak.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, geleneksel olarak her yıl düzenlenen ve nisan ayı boyunca müzikal şölen sunan 34. Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nin üçüncü haftasında yarın akşam Julien Libeer sahne alacak.

Altı yaşından itibaren piyano çalan Belçika doğumlu 30 yaşındaki Libeer, piyano repertuvarı kadar opera, orkestra ve oda müziği repertuvarına da hakim ve başarılı sanatçılar arasında gösteriliyor.

Libeer, aralarında 'Brüksel Filarmoni', 'Ulusal Belçika Orkestrası', 'de Filharmonie', 'Varşova Senfoni' ve 'Yeni Japonya Filarmoni'nin de bulunduğu orkestralarla adını duyurdu.

Ayrıca Michel Tabachnik, Augustin Dumay, Serge Pehlevanian, Joshua Weilerstein, Enrique Mazzola, Christopher Warren-Green gibi şeflerle çalan Libeer, yetenekli oda müziği sanatçısı olarak da Augustin Dumay, Camille Thomas, Frank Braley, Maria João Pires ve Lorenzo Gatto ile düzenli olarak çalıştı.

Konser Bach'ın 'Fransız Süiti' ile başlayacak

Julien Libeer, '34. Uluslararası Ankara Müzik Festivali'ne ilk kez konuk olacak. Libeer, Belçika'nın Ankara Büyükelçiliği'nin desteği ile 19 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'de MEB Şura Salonu'nda düzenlenecek konserde, Bach'ın 'Fransız Süiti' ile müzikseverleri selamlayacak. Sanatçı daha sonra Bethoven'ın 'Piyano Sonatı', Liszt'in 'Şiirsel ve Dinsel Armoniler' ile 'Yalnızlıkta Tanrının Kutsaması' isimli eserinden sonra Bach ve Listz'in eserlerini seslendirecek.

34. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, 30 Nisan'a kadar çeşitli konserlerle devam edecek. Kaynak : AA

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