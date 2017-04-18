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İki teröristin üzerinden çıkan silah...

Van'da öldürülen iki teröristin üzerinden çıkan silahın cinayette kullanıldığı ortaya çıktı.

3. Sayfa / 18 Nisan 2017 Salı 15:06
İki teröristin üzerinden çıkan silah...

Van'ın Edremit ilçesinde 3 ay önce iki teröristin etkisiz hale getirildiği evde ele geçirilen silahın, geçen yıl bir kişinin öldürülmesi olayında kullanıldığı ortaya çıktı. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Eminpaşa Mahallesi'nde 18 Ocak'ta bir adrese düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada, bölücü terör örgütü üyesi S.Ç. ve S.T.'nin etkisiz hale getirildiği, bir tabanca ele geçirildiği anımsatıldı.

Tabancanın incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kriminal laboratuvarı tarafından düzenlenen raporda, tabancada elde edilen mukayese kovanlar ile 29 Ağustos 2016'da İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi'nde M.M.D. isimli şahsın ölümünde ele geçen kovanların aynı tabancayla atıldığı, 18 Ocak 2017 günü etkisiz hale getirilen bölücü terör örgüt mensuplarının üzerinde çıkan tabancanın M.M.D. isimli şahsın öldürülmesi olayında kullanılan tabanca olduğu tespit edilmiştir."

Açıklamada her türlü terör örgütü ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Kaynak : İHA

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