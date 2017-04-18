İçişleri Bakanı'ndan ilk açıklama

Süleyman Soylu, Tunceli'de helikopterin düşmesi sonucu 12 kişinin şehit olduğu olayla ilgili açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Soylu açıklamasında şunları söyledi;'Helikopterimiz 12 kişilik, yolcu ve mürettebatla birlikte saat 11.35 itibariyle Tunceli Pülümür dağ yolundan kalkışını gerçekleştirdi. Önce gerekli personelleri aldı ve Tunceli Pülümür dağ yolundan kalktıktan sonra kendisiyle irtibatlar kesildi.Sinyal kesildikten sonra bize intikal eden haberin hemen akabinde, Tunceli Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Karakuvvetleri Komutanlığı'na bağlı timlerce ulaşılmaya çalışıldı.Sarıgül köyü etrafında olduğu tespit edildi, 2500 metre yükseklikte.O yüksekliğe, hava koşulları nedeniyle helikopterle gidilemedi.Birkaç saat süren tırmanma sonucunda, 4 timimiz birlikte uçağın enkazına 16:34 sıralarında ulaştılar. Helikopterin yere çakıldığını ve ters döndüğünü gördüler.Ve maalesef 12 evladımız, Hakk'ın rahmetine kavuştu, şehit oldu. Milletimizin başı sağolsun. Oradaki hava şartları çok zor durumda. Helikopterle inebilme imkanı da yok. Oradan intikalleri konusunda değerlendirmeler yapılıyor, en kısa süre içinde şehitlerimizi oradan alıp Tunceli'ye intikal ettireceğiz.Helikopterde herhangi bir dış etken söz konusu değil, hava şartlarından dolayı bir kazanın olduğu görülüyor.'