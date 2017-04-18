USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,93 - 3,93

Gündeme bomba düşen belge! CHP ver HDP...

'Mühürsüz oy' başlığıyla adeta sahte oy algısını yönetmeye çalışan CHP-HDP işbirliği yeni bir trajediyle son buldu. HDP'nin mühürsüz oyların sayılması için YSK başvuru belgesi ortaya çıkarken CHP'nin de mühürsüz oyların sorumluluğunu üstlendiği imzası ortaya çıktı. İşte CHP-HDP işbirliğinin kendi kendilerini komik duruma düşüren imzaları ve trajikomik irtifa kaybı.

Güncel / 18 Nisan 2017 Salı 23:49
Gündeme bomba düşen belge! CHP ver HDP...

Milli iradenin yüzde 51.4 ile EVET kararı verdiği Anayasa değişikliği referandumunda sonuçların gelmeye başladığı andan itibaren 'mühürsüz oy' kelimelerini özellikle seçerek 'SAHTE OY' algısı oluşturmaya çalıştığı seçimlerle ilgili bu cepheyi adeta yerin dibine sokan belgeler ortaya çıktı. CHP ve HDP'nin başını çektiği 'kazandığını zanneden kaybedenler' cephesi söz konusu belgelere göre mühürsüz oyların sayılmasına ilişkin sayısız başvuruya imza attı.

HDP: MÜHÜRSÜZ PUSULANIN VEBALİNİ SEÇMEN ÖDEYEMEZ

İlk belgeye göre Haziran seçimlerinde HDP'nin Büyükçekmece'de mühürsüz pusulalardaki oyların sayılması için başvuruda bulunduğu ve buna 'hile amacı gütmeyen hatanın vebali seçmene yüklenemez' notunu iliştirdiği görülüyor.

CHP: MÜHÜRLEMEMİŞİZ SEÇMENİN SUÇU YOK. OYLAR GEÇERLİ

Daha önceki seçimlerde de CHP'li üyelerin ıslak imzalarının bulunduğu tutanakta da 'pusulaların mühürlenmediğini farkettiğimiz, seçmenin iradesinde sakatlık olmadığı için oylar geçerlidir' yazdığı ortaya çıktı.

İşte o belgeler:




Gecenin esprisi Şamil Tayyar'dan geldi Gecenin esprisi Şamil Tayyar'dan geldi Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu öngörüsü tuttu Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu öngörüsü tuttu Genel merkez önünde AK Parti konvoyuna saldırı! Genel merkez önünde AK Parti konvoyuna saldırı! CHP Genel Merkezi'nde tartışma ve Kemal istifa sesleri CHP Genel Merkezi'nde tartışma ve Kemal istifa sesleri CHP Genel Merkezi önünde 'Kemal istifa sesleri' CHP Genel Merkezi önünde 'Kemal istifa sesleri' Başbakan Binali Yıldırım: Hepimiz kardeşiz Başbakan Binali Yıldırım: Hepimiz kardeşiz Başbakan Binali Yıldırım: Kimsenin kalbi kırılmasın Başbakan Binali Yıldırım: Kimsenin kalbi kırılmasın Başbakan Yıldırım: En güzel cevabı millet sandıkta verdi Başbakan Yıldırım: En güzel cevabı millet sandıkta verdi CHP: Sandıkların yüzde 60'ına itiraz edeceğiz! CHP: Sandıkların yüzde 60'ına itiraz edeceğiz! Ertuğrul Özkök'ten skandal açıklama Ertuğrul Özkök'ten skandal açıklama Şamil Tayyar: Kendilerini kodeste bulurlar Şamil Tayyar: Kendilerini kodeste bulurlar Kılıçdaroğlu'na 'Sonuçları tanımıyoruz' talimatı FETÖ'den Kılıçdaroğlu'na 'Sonuçları tanımıyoruz' talimatı FETÖ'den Gündeme bomba düşen belge! CHP ver HDP... Gündeme bomba düşen belge! CHP ver HDP... CHP'den YSK'ya itiraz başvurusu CHP'den YSK'ya itiraz başvurusu Samanlık solcusundan küstah tweet Samanlık solcusundan küstah tweet Darbecilerin sandığından 'Hayır' çıktı Darbecilerin sandığından 'Hayır' çıktı CHP'de kaybetmek yok! Kılıçdaroğlu yenilgiye zafer diyor CHP'de kaybetmek yok! Kılıçdaroğlu yenilgiye zafer diyor Yurt dışında en yüksek 'evet' oranı o ülkeden! Yurt dışında en yüksek 'evet' oranı o ülkeden! CHP'nin 'seçimde hile' yalanı elinde patladı!. CHP'nin 'seçimde hile' yalanı elinde patladı!. Numan Kurtulmuş'tan kritik Erdoğan açıklaması Numan Kurtulmuş'tan kritik Erdoğan açıklaması

Anayasa


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TEK KAYBEDEN PKK VE FETÖ OLDU!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HEPİMİZ KAZANDIK KİM KAYBETTİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı