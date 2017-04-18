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Firavun dönemine ait 6 mumya bulundu

Mısır Antikalar Bakanı, arkeologların Mısır’da bir mezarda muhteşem bir keşif yaptığını, üzerinde mezar figürleri bulunan 6 ağaç lahit içinde mumyaların bulunduğunu açıkladı.

Dünya / 18 Nisan 2017 Salı 17:33
Firavun dönemine ait 6 mumya bulundu

Krallar Vadisindeki Luxor şehri yakınlarında bulunan mezardaki lahitlerin birinin üzerindeki “Şehrin Yargıcı” yazısından, milattan önce 1550 ila 1295 tarihleri arasında 18. hanedan dönemde yaşamış yargıca ait olduğu tahmininde bulunuldu. Ancak, mezarın daha sonra 21. hanedanlık döneminde başka mumyalar için yeniden kullanıldığı anlaşıldı.

Antik Eserler Bakanı Halid el-Anani yaptığı açıklamada "Mezarın içinde, kil eşyalar, birkaç lahit, küçük heykelcikler gibi çok sayıda parçanın keşfedilmesinin sürpriz olduğunu, mezarın içinde çok sayıda taş heykelciğin de olduğunu söyledi.

Mısır yakın geçmişte bölgede yeni keşiflerin olması ümidiyle arkeolojik projelere yeşil ışık yakmıştı.

Kaynak : İHA

LahitHanedan


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