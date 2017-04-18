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Facebook'ta canlı yayında adam öldürdü!

Yakalanmasını sağlayacak bilgi için 50 bin dolar ödül konulan ve arama çalışmaları ülke geneline yayılan zanlı konusunda bazı eyaletlerin sakinlerine dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı Cleveland Polis Şefi Williams: '(Katil zanlısı) Stephens'ı bulana kadar altına bakılmadık tek taş bırakmayacağız'.

3. Sayfa / 18 Nisan 2017 Salı 01:24
Facebook'ta canlı yayında adam öldürdü!

ABD'nin Cleveland kentinde işlediği cinayeti sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan canlı yayınlayan şüpheli, ülke geneline aranmaya başlandı.

'Kan donduran' cinayetin üzerinden bir gün geçmesine rağmen 37 yaşındaki siyahi zanlı Steven Stephens'ı yakalamayı başaramayan Cleveland polisi, aramalarını ülke genelini kapsayacak şekilde genişletti.

Cleveland Polis Şefi Calvin Williams, Cleveland Belediye Başkanı Frank Jackson ile düzenlediği basın toplantısında olayın ardından şüpheliye ait cep telefonunun sinyallerinin kesildiğini bildirdi.

'Stephens'ı bulana kadar altına bakılmadık tek taş bırakmayacağız.' diyen Williams, Stephens'ın Ohio eyaletini terk edip etmediğine dair ellerinde bir delil bulunmadığını dile getirdi.

Katil zanlısına teslim olma çağrısında bulunan Belediye Başkanı Jackson ise Stephens'ın yakalanmasını sağlayacak bilgi için 50 bin dolar ödül vereceklerini açıkladı.

Stephens'ın 'tehlikeli olduğu' yönündeki uyarılarını tekrarlayan Williams ve Jackson, onun gidebileceği Pensilvanya, New York, Indiana ve Michigan eyaletlerinin sakinlerini dikkatli olmaları konusunda ikaz etti.

- Canlı yayınladığı cinayetten önce de 13 kişiyi öldürdüğünü belirtmişti

Steven Stephens'ın 'kan donduran' cinayeti Paskalya Bayramı'na rastlayan geçen pazar günü Cleveland'ta işlemişti.

Kız arkadaşı Joy Lane ile tartışan Stephens, Facebook'tan canlı yayınladığı telefon konuşmasında 13 kişiyi öldürdüğünü belirtmiş, daha sonra da yol kenarında durdurduğu 74 yaşındaki Robert Godwin adlı siyahiyi silahla vurarak öldürmüştü.

Cinayeti işledikten sonra telefonunu kapatarak izini kaybettiren zanlının yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlatılmıştı. Kaynak : AA

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