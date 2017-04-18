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Eski vekilin yeğeni kazada şehit düştü

Tunceli’nin Pülümür İlçesi'nden havalandıktan 10 dakika sonra düşen polis helikopterinde şehit olan polis memuru Ahmet Cihan Kilci’nin memleketi Kayseri’deki baba evinde yas var.

Güncel / 18 Nisan 2017 Salı 18:08
Eski vekilin yeğeni kazada şehit düştü

Tunceli'de 1 hakim, 1 astsubay, 7 polis ve 3 personeli taşıyan Sikorsky S-70 Blackhawk tipi helikopter, Pülümür İlçesi yakınlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle düştü. Helikopterde bulunan 11 kişiyle birlikte polis memuru Ahmet Cihan Kilci de şehit oldu. Tunceli'nin Nazimiye İlçesi'nde görev yapan Kayserili polis memuru Ahmet Cihan Kilci'nin şehadet haberi, Kayseri'nin merkez Melikgazi İlçesi Hürriyet Mahallesi Fırat Caddesi'nde oturan babası Ejder ve annesi Dilber Kilci'ye yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan anne Dilber Kilci fenalaşırken, 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Bekar olan şehit polis memuru Kilci'nin, MHP Kayseri eski Milletvekili Hasan Ali Kilci'nin yeğeni olduğu öğrenildi.

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