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Devlet Bahçeli'den Fatih Portakal'a tepki

Grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hedefinde, FOX TV’de Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya’nın sunduğu referandum yayını vardı.

Siyaset / 18 Nisan 2017 Salı 10:53
Devlet Bahçeli'den Fatih Portakal'a tepki
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MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin hedefinde, FOX TV'de Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'nın sunduğu referandum yayını vardı.

İşte Bahçeli'nin o açıklamaları:

'Demokrasiden umudu kesenler sokağa oynamaktadır.Özellikle bir televizyon kanalında gevezelik yapan 'Portakal'ından sütçüsüne kadar bazı isimler 16 Nisan'dan sonra şok olmuşlar, insanlarımızın haysiyetlerini kaşımak için çok teklikeli imalarda bulunmuşlardır. Türk milleti bunlara pabuç bırakmaz. Demokrasiye kefen biçen paralı askerleri asla affetmez. Kabul etseler de etmeseler de 16 Nisan'da milletimiz Evet demiştir.'

Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'dan morarmayacağız yorumu Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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