Darbecilerin sandığından 'Hayır' çıktı

Türk milleti, 'Yeni Türkiye' dedi. 16 Nisan referandumunda 'Evet' kararı verdi. Bu karar 'Hayır'cıları şoke etti. Milletin kararının karşısında yer alanlardan biri de darbecilerdi! Ankara'da Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki F1, F2, L1, L2 ile T Tipi kapalı cezaevlerinde de tutuklular sandık başına gitti.



FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde yer alan Hava Kuvvetleri eski Komutanı Akın Öztürk ile sözde 'Yurtta Sulh Konseyi'nin üyesi olan darbeci askerlerin sandıklarından 'Hayır' oyu çıktığı belirtildi. F1 Nolu Cezaevi'nde 434 'Hayır', 25 'Evet' oyu verildi.



Bu cezaevinde 6 oy geçersiz sayıldı. F2 Nolu Cezaevi'nde ise 413 'Hayır', 18 'Evet' oyu kullanılırken 5 oy da geçersiz kabul edildi. Beş cezaevinde oy veren toplam 6 bin 930 tutukludan 5 bin 710'u 'Hayır', bin 127'si ise 'Evet'ten yana tercih yaptı. Oylardan 93'ü ise geçersiz sayıldı..