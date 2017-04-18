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CHP'nin YSK başvurusuna AK Parti’den ilk yanıt

CHP'nin, YSK'nın mühürsüz pusula kararı nedeniyle 16 Nisan referandumununun iptal başvurusu yapmasına AK Parti'den tepki geldi. Referandumda mühürsüz zarf ve pusulaların kabul edilmesini teknik bir konu olarak nitelendiren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "CHP bunu hep yapıyor" dedi.

Siyaset / 18 Nisan 2017 Salı 16:21
CHP'nin YSK başvurusuna AK Parti’den ilk yanıt

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, referandumdaki şaibe iddiaları hakkında konuştu. Sözcü'nün haberine göre Turan, “Seçimleri biz halkın iradesi olarak görüyoruz. CHP'nin şimdiye kadar hiçbir seçimden sonra halkın iradesine saygı duymuş bir yaklaşımı yok. Her seçimi tartışıyorlar. Özal aynı şekilde itham etti, Demirel'i itham etti, Menderes'i itham etti. Dolayısıyla biz buna alışığız. ama zaman içinde kamuoyu bunu kabul edecektir. CHP'nin de aynı şekilde kabul edeceğini düşünüyorum” dedi.

“Mühürsüz pusulanın kabul edilmesi teknik bir konu”

YSK'nın referandumda oy verme işlemi devam ederken mühürsüz zarf ve pusulaların kabul edilmesine yönelik kararını “teknik bir konu” olarak nitelendiren Turan, şöyle dedi; “Bu bizim meselemiz değil, bu YSK'nın teknik bir çalışması. Benzer örnekler bütün dünyada var. Dolayısıyla milletin iradesinin yansıması esastır. Hiçbir yerde sahte oy kullandığına dair bir iddia yok, hiçbir yerde benzer bir iddia yok. Teknik olan, yani filigranlı zarftır, mühürlü zarftır, oyların sayılmasıdır, hepsi bunların YSK'nın kendi taktiridir.”

'Sayılarda ihtilaf yok”

Her sandığın başında siyasi parti temsilcilerinin bulunduğunu ve bunların ıslak imzalı tutanakları aldıklarını da kaydeden Turan, “Her sandıkta siyasi partilerin kendi temsilcileri de vardı. Islak imzalı olarak da o zabıtlar tutanak haline getirilip, her partiye veriliyor. Sayılarda bir ihtilaf yok. Dolayısıyla milletin iradesinin yansımasında bir ihtilaf yok” diye konuştu.

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