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CHP ne yapmaya çalışıyor? Tehlikeli çağrı!

Referandum sonucunu hazmedemeyen CHP oldukça tehlikeli bir gerginliğin fitilini ateşlemeye çalışıyor. Partinin gençlik kolları, partililere eş zamanlı sokağa çıkma çağrısı yaptı.

Güncel / 18 Nisan 2017 Salı 22:08
CHP ne yapmaya çalışıyor? Tehlikeli çağrı!

16 Nisan referandumundan 'evet' çıkmasıyla birlikte CHP Gençlik Kolları ülkeyi germek için tehlikeli bir kalkışmanın fitilini ateşlemeye çalışıyor.

CHP: EŞ ZAMANLI OLARAK SOKAĞA ÇIKIN
Genel Merkez tarafından partililere gönderilen evrakta, referandum sonuçlarına yönelik protesto gösterilerinin sistemli şekilde partinin organizasyonuyla yapılacağı bildiriliyor. İl örgütlerine gönderilen söz konusu yazıda, protestoların tüm yurtta eş zamanlı yapılmasının önemine işaret ediliyor.

'HAYIR' OYU VERENLERİ KULLANMAK İSTİYORLAR
Yüzde 48.6'nın 'hayır' demesinden cesaret alan CHP, partililere gönderdiği yazıda, partiye ait flama, bayrak, siyasi simgenin kullanılmamasını istiyor. Böylece 'hayır' oyu veren herkesi sokağa dökmeyi umuyor.

GÖKÇEK: SOROS TÜRKİYE'DE!
CHP'nin bu girişimi, akıllara ikinci Gezi kalkışması söylentilerini getirdi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bugün Twitter hesabında yaptığı açıklamada 'Gezi olaylarının arkasında Soros'un olduğunu' ifade ederek 'Soros'un şu günlerde Türkiye'ye gelmesi tesadüf olamaz. Yeni Gezi organizesi için gelmiş olması en muhtemel ihtimal' demişti.

BBC CANLI YAYIN ARACI KİRALADI İDDİALARI
Öte yandan, BBC/CNN gibi dünyaca ünlü TV kanallarının, kiraladıkları canlı yayın araçlarıyla Taksim'e konuşlandığı da iddia edildi.



SAVCI SAYAN: CHP KONGRE TALEPLERİNİ BERTARAF ETMEK İÇİN ÜLKEYİ ATEŞE VERİYOR
Eski CHP'li Savcı Sayan da CHP'nin il örgütlerine gönderdiği yazıyı kongre taleplerini bertaraf etme amaçlı olarak değerlendirerek 'CHP ülkeyi ateşe veriyor' yorumunda bulundu.




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