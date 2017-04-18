CHP'den YSK'ya itiraz başvurusu

CHP'li milletvekilleri ve CHP yönetiminde yer alanların bulunduğu grup açıklama yaptı.



'HALK OYLAMASI İPTAL EDİLMELİDİR'

Grup adına konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, 'meşruiyetini yitiren halk oylaması iptal edilmelidir' dedi.



Seçim öncesi iddialı açıklamalar yapan Mustafa Balbay, İstanbul'daki Adalar manzaralı rezidanslarıyla solculuk edebiyatı yapan devrimci Gamze Akkuş İlgezdi açıklamanın yapıldığı sırada ekrana yansıyan tanıdık yüzler oldu.





