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Çeyrek altın ve altın fiyatları 18.04.2017

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 152 liranın hemen üzerinde dengelendi.

Ekonomi / 18 Nisan 2017 Salı 10:52
Çeyrek altın ve altın fiyatları 18.04.2017

Küresel piyasalarda artan jeopolitik risk algısının etkisine paralel dün, tüm zamanların zirvesi olan 154,4 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı, bu seviyelerde tutunamayarak düşüşe geçti ve günü yüzde 0,12 azalışla 152,9 liradan tamamladı.

Bugüne de düşüşle başlayan altının gram fiyatı saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,42 gerileyerek 152,2 lira seviyelerinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 249 lira, Cumhuriyet altını 1.017 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda yaşanan tedirginlik ve azalan risk iştahıyla dün son 5 ayın zirvesi olan 1.295,6 dolara kadar çıkan altının ons fiyatı ise bu seviyelerden gelen kar satışları ile 1.285 dolar seviyelerinde dengelendi. Ons altın şu dakikalarda 1.284,8 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD ile Kuzey Kore arasında devam eden gerilimin ve pazar günü Fransa'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimlerinin yatırımcıları güvenli liman olarak altına yönlendirdiğini, bunun da ons altında 5 ayın zirvesi olan 1.295 dolar seviyesinin görülmesine neden olduğunu kaydetti.

Dün yurt içi piyasalarda halk oylamasından sonra dolar/TL'de görülen değer kaybının, altının gram fiyatındaki yükselişlerin sınırlı kalmasını sağladığına dikkat çeken Memiş, teknik açıdan altının gram fiyatında 151 liranın destek, 153,50 liranın ise direnç olarak önce çıktığını ifade etti.

Kaynak : AA

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