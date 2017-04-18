USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,93 - 3,93

Akdeniz'den Eskişehir'e müzik ziyafeti

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Antalya Devlet Konservatuvarı Viyolonsel Sanatçısı Doç. Eren Güllü Sayarı ve Emre Sayarı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası’nın konser programına solist olarak katıldı.

Kültür-Sanat / 18 Nisan 2017 Salı 10:01
Akdeniz'den Eskişehir'e müzik ziyafeti

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda düzenlenen konserde sanatseverlere müzik ziyafeti sunuldu. Orkestra şefliğini Gürer Aykal'ın yaptığı konserde, viyolonsel sanatçıları Doç. Eren Güllü Sayarı ve Emre Sayarı sahne aldı.

Sanatçılar, Alexander Glazunov, Camille Saint Saens, P.I. Tchaıkovsky ve Dimitri Shostakovıch'ın eserlerini başarıyla seslendirdiler. Eskişehirli sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde performanslarıyla müzikseverlerin beğenisini toplayan Sayarı çifti ve Senfoni Orkestrası, dinleyiciler tarafından büyük alkış aldı. Kaynak : İHA

Senfoni OrkestrasıSaint Saens


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TEK KAYBEDEN PKK VE FETÖ OLDU!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HEPİMİZ KAZANDIK KİM KAYBETTİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı