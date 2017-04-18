Akdeniz'den Eskişehir'e müzik ziyafeti

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda düzenlenen konserde sanatseverlere müzik ziyafeti sunuldu. Orkestra şefliğini Gürer Aykal'ın yaptığı konserde, viyolonsel sanatçıları Doç. Eren Güllü Sayarı ve Emre Sayarı sahne aldı.



Sanatçılar, Alexander Glazunov, Camille Saint Saens, P.I. Tchaıkovsky ve Dimitri Shostakovıch'ın eserlerini başarıyla seslendirdiler. Eskişehirli sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde performanslarıyla müzikseverlerin beğenisini toplayan Sayarı çifti ve Senfoni Orkestrası, dinleyiciler tarafından büyük alkış aldı. Kaynak : İHA