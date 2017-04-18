Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na ağır yazı

Referandum sonuçlarını değerlendiren Ahmet Hakan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Hayır' cephesinin lideri olamayacağını yazdı.



İşte o yazıdan bir bölüm;



Kemal Kılıçdaroğlu

Çok ezik... Çok edilgen... Çok uysal... Çok etkisiz... Çok çaresiz... Çok gürültüsüz... Çok kabullenici... Çok beceriksiz... Çok yavaş... Çok kontrollü...

Bir siyasetçi...

*

Buna mukabil...

Hayırcı dediğimiz kitle...

Çok atak... Çok zeki... Çok hazırcevap... Çok etkin... Çok hırslı... Çok becerikli... Çok komik... Çok dinamik... Çok uyanık... Çok içinden geldiği gibi...

Bir kitle...

*

Kısacası...

Kemal Kılıçdaroğlu ile hayırcı kitle arasında büyük, çok büyük bir kan uyuşmazlığı var.



