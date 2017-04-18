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Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na ağır yazı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, köşesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

Güncel / 18 Nisan 2017 Salı 03:17
Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na ağır yazı

Referandum sonuçlarını değerlendiren Ahmet Hakan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Hayır' cephesinin lideri olamayacağını yazdı.

İşte o yazıdan bir bölüm;

Kemal Kılıçdaroğlu
Çok ezik... Çok edilgen... Çok uysal... Çok etkisiz... Çok çaresiz... Çok gürültüsüz... Çok kabullenici... Çok beceriksiz... Çok yavaş... Çok kontrollü...
Bir siyasetçi...
*
Buna mukabil...
Hayırcı dediğimiz kitle...
Çok atak... Çok zeki... Çok hazırcevap... Çok etkin... Çok hırslı... Çok becerikli... Çok komik... Çok dinamik... Çok uyanık... Çok içinden geldiği gibi...
Bir kitle...
*
Kısacası...
Kemal Kılıçdaroğlu ile hayırcı kitle arasında büyük, çok büyük bir kan uyuşmazlığı var.

Kemal KılıçdaroğluKan UyuşmazlığıReferandum


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