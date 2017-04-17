AGİT’ten skandal referandum açıklaması!

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) referandum ile tespitlerini açıkladı.



Tespitler şöyle: Anayasa referandumu eşit olmayan bir ortamda gerçekleşti. Oy sayım prosedüründe son değişiklikler önemli bir güvenceyi ortadan kaldırdı. Ziyaret ettiğimiz sınırlı sayıdaki sandık referandum gününde düzenli ve verimliydi. Referandum genel olarak standartları tutturamadı, hukuki altyapı gerçekten demokratik bir süreç için yetersizdi. Anayasa referandumunda idari kaynaklar 'evet' kampanyası lehine uygunsuz olarak kullanıldı. Medyada tarafların eşit şekilde yer almasına izin verilmedi; YSK'nın tarafsız içeriği engelleme yetisi ortadan kaldırıldı.



'BİZ GÖZLEMLEMEK İÇİN GELDİK'



Gözlemciler; 'CHP ve HDP'nin sonucu değiştirecek binlerce oyun şaibeli olduğu gerekçesiyle seçimlerin iptali için başvuracak olmasını nasıl değerlendiriyorusunuz?' sorusuna 'Bunun iyi bir şekilde değerlendirmesini yapmak için vaktimiz yok. Bu bizim yetki alanımız değil. Biz gözlemci olarak bulunuyoruz ve gözlemlemek için geldik. Referandum günü büyük sorun yaşanmadı ama bazı yerlerde sorun yaşandı.' cevabını verdi.