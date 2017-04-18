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AFAD: Koordinatlar belirlendi

AFAD, Tunceli'de düşen polis helikopterinin koordinatlarının belirlendiğini açıkladı.

Güncel / 18 Nisan 2017 Salı 15:20
AFAD: Koordinatlar belirlendi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde polis helikopteriyle irtibatın kesildiği bölgeye, Tunceli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan ve Erzurum'dan 43 AFADpersoneli sevk edildi.

AFAD'dan edinilen bilgiye göre, ilçenin Çambulak ve Kocatepe köylerinin 2 bin 500 metre yüksekliğindeki kırsalına düştüğü öngörülen helikopterin koordinatları belirlendi.

Koordinatları tespit edilen alana, Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri hareket etti.

Arama kurtarmaya destek için Diyarbakır, Elazığ, Erzincan ve Erzurum'daki AFAD ekibi de dahil olmak üzere, tırmanma ve dağcılık alanında uzman toplam 43 personel olay yerine gönderildi.

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PolisDiyarbakır


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