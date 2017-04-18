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Adıyaman'da gençlerin pikniği kabusa dönüştü

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir kişi arkadaşlarıyla piknik yaparken, av tüfeğinin ateş alması sonucu yaralandı.

3. Sayfa / 18 Nisan 2017 Salı 15:27
Adıyaman'da gençlerin pikniği kabusa dönüştü

Kahta ilçesine bağlı Bağbaşı köyünde yaşayan 4 genç, havanın güzel olmasını fırsat bilerek pikniğe gitti. İddialara göre, Gençlerden Osman A'nın (20) elindeki av tüfeğinin ateş alması sonucu Oktay Dolaş (20), sağ bacağından yaralandı.

Yaralı gencin arkadaşları durumu 112 Acil Servis ekipleri ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen 112 Acil Servis ekipleri, olay yerine yaklaşık 5 kilometrelik patika yoldan yürüyerek ulaştıkları Dolaş'ı, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra sedyeyle taşıyarak ambulansa yerleştirdi.

Ambulans çamura saplandı

Yaralıyı hastaneye ulaştırmak üzere hareket eden ambulans kısa süre sonra, çamura saplandı.

Ambulans, köy halkının ve jandarmanın yardımıyla, saplandığı yerden kurtarılarak yoluna devam etti. Gittikleri piknik adeta kabusa dönüşen gençler, ambulansın hareket etmesiyle bir nebze olsun rahatladı.

Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan Dolaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Arkadaşının yaralanmasına yol açan Oktay A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kaynak : AA

BağbaşıJandarma112 Acil Servis


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