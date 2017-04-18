Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son günlerde bazı kişilerin kredi kartlarından bilgileri dışında internet, telefon, elektrik gibi faturaların ödendiği yönündeki şikayetler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.



Ekiplerin 6 ay süren çalışmaları sonucu 4 şüphelinin bazı illerde komisyon karşılığı anlaştıkları fatura ödeme merkezleri aracılığıyla kendilerine ait sistem üzerinden topladıkları fatura ödemelerini, internet ve sesli yanıt sisteminden (IVR) başkalarına ait banka ve kredi kartı bilgilerini kullanarak yaptığı belirlendi.



Zanlılar, Antalya'nın Kemer ilçesi, Bursa ve Artvin'de düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçları ile üst aramalarında çok sayıda fatura ödemesine ait dekontla dijital materyal ele geçirildi. İncelenmede yaklaşık 35 bin kişinin kredi kartı bilgilerinin kopyalandığı tespit edildi. Şahısların iki şirket üzerinden şimdiye kadar yaklaşık 200 bin fatura ödemesini yaptığı, bunların toplam tutarının 75 milyon liraya yakın olduğu da saptandı. Polis, tutarın kaç liralık kısmının şüphelilerin ele geçirdiği kart bilgileriyle ödendiğini araştırıyor.



Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan 4 şahıstan 3'ü mahkemece tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Kaynak : İHA