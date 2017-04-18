7 milyonu zimmetine geçiren müdüre tahliye

İzmir'de zimmetine geçirdiği 7 milyon 131 bin lira parayla, at yarışı, iddaa oynayıp, umreye gittiği iddiasıyla iki yıldır tutuklu yargılan eski icra müdürü Murat K., tahliye edildi.



Uşak'a tayini çıkan İzmir 4'üncü İcra Müdürü Murat K., yeni gelen müdüre hesapları denkleştiremediği iddiasıyla kasayı teslim edemedi. Murat K., 2015 yılı Eylül ayında işe gelmeyip, ortadan kayboldu.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı bunun üzerine olayı soruşturması için memur suçlarına bakan Cumhuriyet savcısını görevlendirdi. Savcının görevlendirdiği müfetişler, kasa ve para teslim defterinde yaptıkları incelemede, 2011 yılından bu yana 7 milyon 131 bin liranın kayıp olduğunu ortaya çıkardı. Hakkında, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılan İcra Müdürü Murat K., kendiliğinden adliyeye gelip memur suçları savcısına teslim oldu.



Murat K. ifadesinde, 'At yarışı ve iddaa oynama hastalığım var. Bin liradan aşağıya at yarışı oynamıyorum. Bugüne kadar yüksek meblağlarda paralar da kazandım. Amacım bu paralarla açığı kapatmaktı. Ama bir türlü kapatamadım. Gittikçe battım. Beni at yarışı yaktı. Bu parayla umreye de gittim' dedi. Murat K., sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.



Olayı soruşturan savcı, Murat K. hakkında, 'nitelikli zimmet' suçundan 12 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde iki yıldır tutuklu yargılanan Murat K., son duruşmada, toplanan deliller, sabit ikametgah sahibi olması, cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Kaynak : İHA