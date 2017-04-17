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Yurt dışında en yüksek 'evet' oranı Lübnan'dan

Yüzde 93,88 ile Lübnan, halk oylamasında yurt dışı temsilciliklerde en yüksek oranda 'evet' oyunun çıktığı ülke oldu.

Dünya / 17 Nisan 2017 Pazartesi 10:07
Yurt dışında en yüksek 'evet' oranı Lübnan'dan

Anayasa değişikliği halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 93,88 ile en yüksek 'evet' oranına sahip ülke Lübnan oldu.

Lübnan'da referanduma katılım oranı yüzde 27 olarak gerçekleşti. Kayıtlı 4 bin 224 seçmenden bin 142'si oy kullandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre 69 'hayır' ve 15 geçersiz oyun kullanıldığı Lübnan, yüzde 93,88'e denk gelen bin 58 'evet' oyu ile yurt dışı temsilciliklerde en yüksek oranda 'evet' oyunun çıktığı ülke oldu.

Sonuçlar Lübnan'da kutlandı

Halk oylamasının sonucunu Lübnan'daki Türk vatandaşları sevinçle karşıladı. Beyrut'ta ellerinde Türk bayraklarıyla bir kafede toplanan vatandaşlar daha sonra konvoy oluşturarak başkent sokaklarında gezdi.

Ülkenin kuzeyindeki Trablus ve Akkar şehirlerinde yaşayan Türk vatandaşları ve Türkmenler de sonuçları kutladı. Akkar'da Türkmenlerin yaşadığı Kuvaşra köyünde vatandaşlar, Türk bayrağı astıkları araçlarla konvoy oluşturdu. Kaynak : AA

Yurt DışıAnayasaLübnan16 Nisan Halk OylamasıBeyrut


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