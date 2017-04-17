Yeni Türkiye’nin Doğum Günü

17 Nisan'ı yeni Türkiye'nin ilk günü olarak nitelendiren Gündoğdu “Sandıklar gelir geçer, kardeşliğimiz bakidir. Yeni, Büyük, güçlü Türkiye için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.



AK Parti Milletin Yanında

AK Parti'nin kurulduğu günden beri milletin hassasiyetleri ve talepleri doğrultusunda siyaset yaptığını belirten Milletvekili Metin Gündoğdu “Biz milletimiz ne isterse o yönde hareket ettik. Daima “Söz de karar da milletimizindir” dedik. Hiçbir dış baskıya karşı geri adım atmadık ve milletimizle doğru bildiğimiz yolda dik yürüdük. 16 Nisan'da kurulan sandıklarda milletimiz kararını Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminden yana kullanmıştır. Bu yeni Türkiye'nin, doğum günüdür. İradesine sahip çıkan, büyük, hızlı ve daha demokratik bir Türkiye'den yana olan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Artık siyasetin işleyişi daha hızlı olacak, buna bağlı olarak ekonominin çarkları da daha hızlı dönecektir. Bu sistem Türkiye'yi bir bütün olarak yükseltecek.



Milletten Büyük Güç Yoktur

Halk oylamasına katılım oranının yüzde 85'in üzerinde olduğunu hatırlatan Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu “Böylesine bir katılım oranı dünyadaki ne yüksek katılım oranlarındandır. Bu demokrasimizi daha da güçlendiren bir unsurdur. Milletimiz sandıkta evet diyerek süreç boyunca kirli oyunlar oynayanlara sert bir darbe vurmuştur. Her türlü manipülasyonu yapanlar milletten büyük güç olmadığını bir kez daha gördüler. Tüm milletimize, teşkilatlarımıza, muhtarlarımıza, STK'larımıza, basın mensuplarımıza, elinde ve yüreğinde al bayrağımızı taşıyan herkese teşekkür ediyorum. Kazanan Türkiye'dir, kazanan kardeşliğimizdir.” diye konuştu.

