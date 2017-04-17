Winders'tan referandum yorumu

Türkiye, anayasa değişikliği referandumu için bugün sandık başındaydı. Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında Türkiye genelinde sandıklardan yüzde 51,36'evet', yüzde 48,64 'hayır' oyu çıktı.



IRKÇI WİNDERS'TAN REFERANDUM AÇIKLAMASI



Hollandalı aşırı sağcı politikacı Geert Wilders, referandum sonucuna dair Twitter'dan paylaşımda bulundu.



Wilders 'Türkiye bugün daha fazla İslamofaşizmi ve totalitarizmi seçti' dedi.