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Winders: Evet diyenler Türkiye'ye dönsün

Hollanda'da Türk seçmenlerin oylarında 'evet'in açık ara farkla önde olması ırkçı Winders'ı rahatsız etti.

Dünya / 17 Nisan 2017 Pazartesi 17:34
Winders: Evet diyenler Türkiye'ye dönsün

Referandum sürecinde 'evet' kampanyalarının düzenlenmemesi için faşist uygulamaları devreye sokan Hollanda'da, Türk vatandaşlarının sandık sonuçlarında yüzde 70 evet çıktı.

'EVET DİYENLER TÜRKİYE'YE DÖNSÜN'
Irkçı lider Wilders sonuçlarla ilgili 'Evet şimdi de topluca Türkiye'ye dönün. Eğer Hollanda'daki özgürlüklere rağmen Türkiye'de diktatörlüğü seçiyorsanız burada işiniz yok. Güle güle' dedi.

IRKÇI WİNDERS'IN EVET RAHATSIZLIĞI
Referandum sonuçlarını, 'Türkiye, daha fazla İslamofaşzimi ve totaliterliği seçti' diye değerlendiren Wilders, Twitter'da, 'Hollandalı Türkler topluca evet verdi' haberini paylaştı.

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