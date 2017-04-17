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Türkiye'ye küstah tehdit! İlişkileri dondururuz!

Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynolds, Türkiye'de idam cezasının geri getirilmesi durumunda ülkesi ve Avrupa Birliği (AB) için bir kırmızı çizginin aşılmış olacağını söyledi.

Dünya / 17 Nisan 2017 Pazartesi 21:58
Türkiye'ye küstah tehdit! İlişkileri dondururuz!

Reynders, anayasa değişikliği referandum sonucundan dolayı endişe duyduğunu ifade etti.

'MÜZAKERELERİ DONDURURUZ'
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Belçikalı bakan, şunları kaydetti: 'İdam cezasının geri getirilmesi bizim için kırmızı çizginin aşılması olur. Türkiye'yle AB'ye üyelik müzakerelerini dondururuz.'
Reynders, Avurpa'nın Türkiye ile diyalogu sürdürmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

'SİYASİ GERGİNLİK GETİRMEYİN'
Reynder ayrıca Belçika'daki Türklere çağrıda bulunarak, barış içinde yaşamayı sürdürmeye ve Türkiye'den 'siyasi gerginlik ithal edilmesini' önlemek amacıyla Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği'yle irtibatta kalmalarını istedi.

Türkiye'ye küstah tehdit! İlişkileri dondururuz! Türkiye'ye küstah tehdit! İlişkileri dondururuz!

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