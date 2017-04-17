USD (Alış - Satış) : 3,66 - 3,66 EURO (Alış - Satış) : 3,89 - 3,90

Sıcak Haber : OHAL uzatıldı!..

"Tartışmaları halkımız sandıkta bitirmiştir"

Başbakan Binali Yıldırım, 'Yapmamız gereken aldığımız emaneti layıkıyla yerine getirmektir. Milletimiz önümüze yeni bir yol haritası koydu. Onun işaret ettiği yönde yürümeye, yol almaya devam edeceğiz. Halk oylamasında milletin verdiği mesaj açıktır, nettir, bütün tartışmaları halkımız sandıkta bitirmiştir.' dedi.

Siyaset / 17 Nisan 2017 Pazartesi 19:52

Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı makamının yer aldığı ana binanın şeref kapısı önünde kurulan platform üzerinden vatandaşlara hitap etti.

Başbakan Yıldırım konuşmasına, 'Sayın Cumhurbaşkanım, pazar günü gerçekleşen halk oylaması sürecinde vatandaşlarımızın huzuruna çıktığınız için, zatı devletlerinize ülkemiz ve milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Demokrasinin güçlenmesine, hukuk devletinin sağlam temeller üzerinde gelişmesine ve Türkiye'nin güçlenmesine yaptığınız önderlikten dolayı hükümetimiz adına teşekkür ediyorum.' diyerek başladı.

Yıldırım, halk oylamasında milli iradenin bir kez daha tecelli ettiğini belirterek, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin halk tarafından kabul edildiğini ifade etti.

Anayasa değişikliğine ve yeni hükümet sistemine 'evet' diyen milletin kararının önemine işaret eden Yıldırım, değişime 'evet' diyen milli iradeyi bir kez daha saygıyla selamladığını kaydetti.

Yıldırım, halkın sözünün üzerinde hiçbir sözün bulunmadığını, halkın ve milletin emanetini taşıdıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

'Şimdi milletin aldığı karar gereği yeni bir yolun başlangıcındayız. Geleceğe güven içinde gitmek için milletimizin güvenini kazanmış siyasi irade olarak vatandaşlarımızın ve Türkiye'nin hizmetinde olacağız. Bize duyulan güven için, verilen onay için tekrar şükranlarımı sunuyorum.

Yapmamız gereken aldığımız emaneti layıkıyla yerine getirmektir. Milletimiz önümüze yeni bir yol haritası koydu. Onun işaret ettiği yönde yürümeye, yol almaya devam edeceğiz. Halk oylamasInda milletin verdiği mesaj açıktır, nettir, bütün tartışmaları halkımız sandıkta bitirmiştir. Millet, demokrasiye bir kez daha 'devam' demiş, doğu ve güneydoğu bölgesindeki vatandaşlarımız özellikle terörle mücadeleye kararlılıkla devam mesajını vermek suretiyle gereken desteği göstermişlerdir.'

- 'Referandum çoğulcu demokrasimize güç katmıştır'

İçeride ve dışarıda Türkiye'nin demokrasisini tartışma konusu yapanların mahçup olduğuna dikkati çeken Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

'Türkiye'yi gölgelemek, itibarını yaralamak isteyenleri halkımız mahçup çıkarmıştır. Referandum 'zafer ve hezimet' diye anlatılmamalı, yorumlanmamalı. Bu oylamanın kaybedeni yoktur, kazananı bütün millet olmuştur.

'Hayır' diyen de 'evet' diyen de vatandaşlarımızdır, hepsinin kararı da makbulümüzdür. Demokrasi çoğulculuktur, bu referandum çoğulcu demokrasimize güç katmıştır. Bu referandum son derece sükunet içerisinde, olgun bir atmosfer içerisinde gerçekleşmiştir.'

Yıldırım, bu vesileyle halk oylamasının huzur ve güven içinde geçmesini sağlayan ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Öte yandan medyaya, STK'lara, siyasi partilere, kanaat önderlerine ve siyasete katkı sağlayan herkese şükranlarını sunan Yıldırım, 'Hiçbir vatandaşımızın gönlünün kırılmasına asla rızamız olmaz. Bu netice ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum.' ifadesini kullandı.

Kaynak : AA

Gecenin esprisi Şamil Tayyar'dan geldi Gecenin esprisi Şamil Tayyar'dan geldi Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu öngörüsü tuttu Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu öngörüsü tuttu Genel merkez önünde AK Parti konvoyuna saldırı! Genel merkez önünde AK Parti konvoyuna saldırı! CHP Genel Merkezi'nde tartışma ve Kemal istifa sesleri CHP Genel Merkezi'nde tartışma ve Kemal istifa sesleri CHP Genel Merkezi önünde 'Kemal istifa sesleri' CHP Genel Merkezi önünde 'Kemal istifa sesleri' Başbakan Binali Yıldırım: Hepimiz kardeşiz Başbakan Binali Yıldırım: Hepimiz kardeşiz Başbakan Binali Yıldırım: Kimsenin kalbi kırılmasın Başbakan Binali Yıldırım: Kimsenin kalbi kırılmasın Başbakan Yıldırım: En güzel cevabı millet sandıkta verdi Başbakan Yıldırım: En güzel cevabı millet sandıkta verdi CHP: Sandıkların yüzde 60'ına itiraz edeceğiz! CHP: Sandıkların yüzde 60'ına itiraz edeceğiz! Ertuğrul Özkök'ten skandal açıklama Ertuğrul Özkök'ten skandal açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AGİT'e sert tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AGİT'e sert tepki AGİT’ten skandal referandum açıklaması! AGİT’ten skandal referandum açıklaması! Yurt dışı oylarında EVET rekoru Yurt dışı oylarında EVET rekoru YSK Başkanı'ndan 'mühürsüz pusula' açıklaması YSK Başkanı'ndan 'mühürsüz pusula' açıklaması Milli futbolcudan 'Başkan' paylaşımı Milli futbolcudan 'Başkan' paylaşımı Alman polisinden kutlama yapan Türklere ceza Alman polisinden kutlama yapan Türklere ceza Eski AP Başkanından küstah açıklama Eski AP Başkanından küstah açıklama Hayır kampanyası yapan Bild, 'Kazanan Erdoğan' dedi Hayır kampanyası yapan Bild, 'Kazanan Erdoğan' dedi Kemal Kılıçdaroğlu resmen kaçtı Kemal Kılıçdaroğlu resmen kaçtı Referandum sonuçlarına dolardan ilk tepki! Referandum sonuçlarına dolardan ilk tepki!

BaşbakanBinali Yıldırım16 Nisan Halk OylamasıCumhurbaşkanlığıReferandum


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TEK KAYBEDEN PKK VE FETÖ OLDU!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HEPİMİZ KAZANDIK KİM KAYBETTİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı