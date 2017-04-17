Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı makamının yer aldığı ana binanın şeref kapısı önünde kurulan platform üzerinden vatandaşlara hitap etti.



Başbakan Yıldırım konuşmasına, 'Sayın Cumhurbaşkanım, pazar günü gerçekleşen halk oylaması sürecinde vatandaşlarımızın huzuruna çıktığınız için, zatı devletlerinize ülkemiz ve milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Demokrasinin güçlenmesine, hukuk devletinin sağlam temeller üzerinde gelişmesine ve Türkiye'nin güçlenmesine yaptığınız önderlikten dolayı hükümetimiz adına teşekkür ediyorum.' diyerek başladı.



Yıldırım, halk oylamasında milli iradenin bir kez daha tecelli ettiğini belirterek, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin halk tarafından kabul edildiğini ifade etti.



Anayasa değişikliğine ve yeni hükümet sistemine 'evet' diyen milletin kararının önemine işaret eden Yıldırım, değişime 'evet' diyen milli iradeyi bir kez daha saygıyla selamladığını kaydetti.



Yıldırım, halkın sözünün üzerinde hiçbir sözün bulunmadığını, halkın ve milletin emanetini taşıdıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:



'Şimdi milletin aldığı karar gereği yeni bir yolun başlangıcındayız. Geleceğe güven içinde gitmek için milletimizin güvenini kazanmış siyasi irade olarak vatandaşlarımızın ve Türkiye'nin hizmetinde olacağız. Bize duyulan güven için, verilen onay için tekrar şükranlarımı sunuyorum.



Yapmamız gereken aldığımız emaneti layıkıyla yerine getirmektir. Milletimiz önümüze yeni bir yol haritası koydu. Onun işaret ettiği yönde yürümeye, yol almaya devam edeceğiz. Halk oylamasInda milletin verdiği mesaj açıktır, nettir, bütün tartışmaları halkımız sandıkta bitirmiştir. Millet, demokrasiye bir kez daha 'devam' demiş, doğu ve güneydoğu bölgesindeki vatandaşlarımız özellikle terörle mücadeleye kararlılıkla devam mesajını vermek suretiyle gereken desteği göstermişlerdir.'



- 'Referandum çoğulcu demokrasimize güç katmıştır'



İçeride ve dışarıda Türkiye'nin demokrasisini tartışma konusu yapanların mahçup olduğuna dikkati çeken Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:



'Türkiye'yi gölgelemek, itibarını yaralamak isteyenleri halkımız mahçup çıkarmıştır. Referandum 'zafer ve hezimet' diye anlatılmamalı, yorumlanmamalı. Bu oylamanın kaybedeni yoktur, kazananı bütün millet olmuştur.



'Hayır' diyen de 'evet' diyen de vatandaşlarımızdır, hepsinin kararı da makbulümüzdür. Demokrasi çoğulculuktur, bu referandum çoğulcu demokrasimize güç katmıştır. Bu referandum son derece sükunet içerisinde, olgun bir atmosfer içerisinde gerçekleşmiştir.'



Yıldırım, bu vesileyle halk oylamasının huzur ve güven içinde geçmesini sağlayan ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.



Öte yandan medyaya, STK'lara, siyasi partilere, kanaat önderlerine ve siyasete katkı sağlayan herkese şükranlarını sunan Yıldırım, 'Hiçbir vatandaşımızın gönlünün kırılmasına asla rızamız olmaz. Bu netice ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum.' ifadesini kullandı.



Kaynak : AA